kabel1 classics 12:10 bis 13:50 Horrorfilm Ssssnake Cobra USA 1973 Nach einer Vorlage von Daniel C. Striepeke 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein junger Student namens David ist auf der Suche nach einem Nebenjob und freut sich, als der Forscher Dr. Stoner ihm einen Job als Laborassistent anbietet. Er widmet sich der Erforschung von Schlangen. Der ahnungslose junge Mann ahnt aber nicht, was sein Arbeitgeber im Hinterstübchen treibt: Er entwickelt ein Serum, das jeden Menschen in eine Cobra verwandeln soll. Sein erstes Versuchskaninchen ist David. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Strother Martin (Dr. Carl Stoner) Dirk Benedict (David Blake) Heather Menzies (Kristina Stoner) Richard B. Shull (Dr. Ken Daniels) Tim O'Connor (Kogen) Jack Ging (Sheriff Dale Hardison) Kathleen King (Kitty Stewart) Originaltitel: Sssssss Regie: Bernard L. Kowalski Drehbuch: Hal Dresner Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Pat Williams Altersempfehlung: ab 16