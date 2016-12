ProSieben 04:25 bis 04:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Bahamas (1) USA 2009 16:9 Merken Alle fliegen auf die Bahamas, um der Hochzeit des Hausmeisters mit Lady beizuwohnen. Elliott wünscht sich, dass J.D. seine Liebe zu ihr formuliert, doch sie ist mit keinem seiner Versuche zufrieden. Turk will den Kurzurlaub ohne Kind für romantische Zweisamkeit nutzen, doch Carla telefoniert dauernd mit Izzie oder dem Kindermädchen. Auch Dr. Cox und Jordan verbringen keine harmonischen Ferien ... Nur Dr. Kelso ist zufrieden, hat er doch sofort die Strandbar für sich entdeckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Callahan Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6