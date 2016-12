ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Der Kampf der Bienenköniginnen USA 2009 2016-12-09 09:15 16:9 Merken Eine neue Mieterin, eine hübsche Blondine namens Alicia, zieht ein - Leonard, Howard und Raj sind ihr sofort verfallen. Sie bieten eifrig ihre Hilfe beim Einzug an, lediglich Sheldon ist gegen Alicias Auftreten gefeit. Penny will die neue Nachbarin auch unbedingt kennenlernen. Dabei erfährt sie, dass Alicia Schauspielerin ist, im Gegensatz zu ihr aber bereits erste Fernsehrollen ergattern konnte - so gerade erst eine Rolle als tote Prostituierte bei "CSI" ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Valerie Azlynn (Alicia) Carol Ann Susi (Mrs. Wolowitz) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6