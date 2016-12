ProSieben 07:00 bis 07:30 Comedyserie Two and a Half Men Ein gewisses Ziehen USA 2006 16:9 HDTV Merken Charlie gesteht einer Psychologin, dass sein Bruder ihn in den Wahnsinn treibt. Alan, erzählt er ihr, befinde sich in einer tiefen Lebenskrise, weil sein Sohn langsam flügge werde. Als Charlie mit ihm ins Kino gehen und ihn ablenken will, da Jake bei einem Kumpel übernachtet, hat Alan einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Im Kino, in der Buchhandlung, im Auto ... Am Ende landen die beiden mit zwei Mädchen zuhause. Aber auch das geht schief! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Valerie Azlynn (Beth) Andrea Bendewald (Terry Sholander) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown

