Das Erste 04:20 bis 04:50 Show 3. Stock links Sebastian muss in Therapie D 2016 Stereo Untertitel HDTV Maike blüht in ihrer Rolle als Hausfrau auf - was von Sebastian aber nicht gewürdigt wird, er vergisst sogar ihren Hochzeitstag. Auch am Set werden seine Allüren von seinen Vorgesetzten nicht mehr toleriert. Hannes und Maike begleiten Sebastian zum Psychiater (Ingo Naujoks). Dieser überrascht jedoch mit einer außergewöhnlichen Therapie, die der Familie völlig neue Sichtweisen eröffnet. Funktionieren klischeehafte Rollenbilder heute noch? Macht uns die Arbeitswelt zu anderen Menschen? Wie nehmen wir uns wahr und wie werden wir von anderen wahrgenommen? Die Hauptfiguren Sebastian Pufpaff, Maike Kühl und Hannes Ringlstetter zeigen in dieser Folge, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen der einzelnen Personen in unserer Gesellschaft sein können. Wie immer verbindet "3. Stock links" Situationen zum Totlachen mit Themen, die zum Nachdenken anregen und bleibt dabei stets am Puls der Zeit. Gäste: Gäste: Ingo Naujoks, Christian Rach. Mit: Sebastian Pufpaff, Maike Kühl, Hannes Ringlstetter Originaltitel: 3. Stock links