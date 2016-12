Das Erste 01:55 bis 03:35 Komödie Amateur USA, GB, F 1994 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach 15 Jahren im Kloster hat Isabelle (Isabelle Huppert) sich für ein weltliches Leben entschieden. Doch mit ihrem Versuch, sich in New York als Pornoautorin durchzuschlagen, hat sie nur bescheidenen Erfolg. Das ist kein Wunder, denn die Ex-Nonne hat keinerlei sexuelle Erfahrungen. In ihrem Stammcafé trifft sie den sympathisch wirkenden Thomas (Martin Donovan), der am Kopf blutet und sich an nichts erinnern kann - auch nicht an seinen Namen. Gegen ein erstes Liebesabenteuer mit diesem gut aussehenden und höflichen Typen hätte sie nichts einzuwenden. Isabelle nimmt sich seiner an und versucht, seinem verlorenen Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Durch den Namen der Pornodarstellerin Sofia Ludens (Elina Löwensohn), den er in einem von Isabelles Sex-Magazinen entdeckt, erinnert Thomas sich verschwommen an ein Fenster, durch das er auf eine Straße gestürzt ist. In der Wohnung, die zu dem Fenster gehört, treffen Thomas und Isabelle auf zwei skrupellose Gangster, die gerade versuchen, Sofia Ludens unsanft zum Reden zu bringen. Die Killer suchen nach Disketten, mit denen Sofia den Kopf eines internationalen Pornorings erpressen wollte. Thomas und Isabelle können einen der beiden überwältigen und Sofia befreien. Dabei scheint Sofia mehr Angst vor Thomas als vor den Killern zu haben. Sie weiß nur zu gut, wer er ist und was er ihr angetan hat. Thomas kann sich noch immer an nichts erinnern und beschwört Sofia, ihm zu helfen. Doch die schweigt beharrlich. Erst als sie von dem zweiten Killer angeschossen wird, eröffnet sie Isabelle, wer dieser Thomas eigentlich ist und auf wen sie sich eingelassen hat. Hal Hartley ist mit "Amateur" eine tragikomisch-skurrile Mischung aus selbstironischem Gangsterfilm und anrührendem Beziehungsdrama gelungen. Humorvoll entspannt und mit Anleihen bei Tarantino und Godard inszenierte der unabhängige Autorenfilmer ein bis zuletzt spannendes Suchspiel mit zwei Menschen ohne Vergangenheit und Zukunft. Isabelle Huppert überzeugt als Ex-Nonne auf Abwegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Huppert (Isabelle) Martin Donovan (Thomas Ludens) Elina Löwensohn (Sofia Ludens) Damian Young (Edward) Chuck Montgomery (Jan) Dave Simonds (Kurt) Pamela Stewart (Officer Patsy Melville) Originaltitel: Amateur Regie: Hal Hartley Drehbuch: Hal Hartley Kamera: Michael Spiller Musik: Jett Taylor, Ned Rifle Altersempfehlung: ab 16