Krimi Wolfsland - Ewig Dein D 2016

Die erste Begegnung zwischen Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Burkhard Schulz (Götz Schubert), den alle "Butsch" nennen, ist alles andere als vielversprechend, die zweite läuft keineswegs besser. Vor den Polizisten liegt die Leiche von John Staffler, einem bekannten, erfolgreichen Anwalt. In seinem Mund: ein roter Stringtanga, der ganz sicher nicht seiner Frau gehört. Darin zumindest sind sich die ehemalige Hamburger Kriminalistin und der Oberlausitzer Eigenbrötler einig. Und auch darin, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Viola Delbrücks akribische Ermittlungen und "Butschs" Instinkt führen sie zu einem Landsitz, in dem Staffler offenbar seine Geliebte untergebracht hatte. Dort kommen die Kommissare dem Geheimnis des Toten auf die Spur, das sie zu der jungen polnischen Prostituierten Jenni (Emma Drogunova) und deren Freund "Marke" (Julius Nitschkoff) führt, einem jungen, polnisch-deutschen Paar, dessen Flucht immer verzweifelter wird, je näher ihnen die beiden Kommissare kommen.

Schauspieler: Yvonne Catterfeld (Viola Delbrück) Götz Schubert (Burkhard Schulz "Butsch") Andreas Schmidt (Georg Ebertin) Jan Dose (Jakob Böhme) Johannes Zirner (Björn Delbrück) Julius Nitschkoff (Marek Palme) Emma Drogunova (Jenni) Originaltitel: Wolfsland - Ewig Dein Regie: André Erkau Drehbuch: Sönke Lars Neuwöhner, Sven S. Poser Kamera: Gunnar Fuss Musik: Dürbeck & Dohmen, René Dohmen, Joachim Dürbeck