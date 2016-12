Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Wolfsland - Ewig Dein D 2016 2016-12-08 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Grenzen und Gegensätze



„Die Frau kann nicht nur singen, die kann auch spielen“, sagt Götz Schubert. Er – Schauspieler durch und durch – kann das beurteilen. „Die Frau“, das ist Yvonne Catterfeld. Sängerin, Musikerin, Moderatorin. Und Schauspielerin. Erst Soaps wie „Gute Zeiten schlechte Zeiten“, dann Filme, jetzt das: „Wolfsland“, eine Krimireihe, ambitioniert und anspruchsvoll.



„Wir schlagen ein neues Kapitel in der Reihe der ,Donnerstags-Krimis‘ auf“, sagt MDR-Redaktionsleiterin Jana Brandt. Es geht um Grenzen und Gegensätze. Grenzen zwischen Polen, Deutschland, Tschechien, zwischen Gut und Böse – und zwischen „Butsch“ Schulz und Viola Delbrück. So heißen Götz Schubert und Yvonne Catterfeld in dieser neuen Reihe.



Spannungsverhältnis



Als neues Ermittlerteam in Görlitz, der östlichsten Stadt der Republik, geben die beiden ein recht konträres Duo ab. Er: Marke Stinkstiefel, Eigenbrötler und Daheimgebliebener. Sie: die gut situierte Hamburgerin, Marke Klassenbeste. „Selbst wenn es um den Fall geht, spielt immer das momentane Verhältnis zwischen Butsch und Viola eine Rolle“, sagt Catterfeld.



Tatsächlich gewinnt der Krimi durch dieses Spannungsverhältnis der Protagonisten. Schubert und Catterfeld passen, unterschiedlich wie sie sind, wunderbar zusammen. Eine Konstellation, die nie langweilig wirkt. „Es passiert immer etwas zwischen uns, und das finde ich für einen Krimi ungewöhnlich“, so Yvonne Catterfeld. Und Götz Schubert schwärmt von seiner Rolle als Kommissar Schulz. Er sei so „unausgedacht“, habe „so viele Facetten“. „Den Butsch wollte ich unbedingt spielen, oder besser gesagt ergründen, mit ihm auf eine Reise gehen, ihn begleiten.“



Wohin die Reise geht, wissen beide noch nicht so genau. Beide haben ihre Geheimnisse, beide haben noch so viel zu erzählen. Nicht nur Kriminalfälle. Apropos: Im ersten ihrer (zunächst) zwei Fälle geht es um Mord, Liebe, Prostitution und ein deutsch-polnisches Paar auf der Flucht. Das ist spannend, intensiv – und, wie gesagt: gut gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yvonne Catterfeld (Viola Delbrück) Götz Schubert (Burkhard Schulz "Butsch") Andreas Schmidt (Georg Ebertin) Jan Dose (Jakob Böhme) Johannes Zirner (Björn Delbrück) Julius Nitschkoff (Marek Palme) Emma Drogunova (Jenni) Originaltitel: Wolfsland - Ewig Dein Regie: André Erkau Drehbuch: Sönke Lars Neuwöhner, Sven S. Poser Kamera: Gunnar Fuss Musik: Dürbeck & Dohmen, René Dohmen, Joachim Dürbeck