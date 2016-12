Das Erste 05:30 bis 09:00 Magazin ZDF-Morgenmagazin Hamburg vor Treffen der OSZE 200 - Polizisten pro Minister / Big Data: Der gläserne Wähler - Digitale Manipulation im Wahlkampf? / Moma-Aktion: Unsere Engel - Zuschauer ehren Helfer / Schwarz-grüne Aussichten / Service: Fünf-Sekunden-Regel - Was auf dem Boden liegt / Olympia: Die Bilanz des IOC - Die Lage in Rio de Janeiro D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Hamburg vor Treffen der OSZE 200 Polizisten pro Minister Big Data: Der gläserne Wähler Digitale Manipulation im Wahlkampf? Moma-Aktion: Unsere Engel Zuschauer ehren Helfer Gast: Cem Özdemir (B'90/Die Grünen) Schwarz-grüne Aussichten Service: Fünf-Sekunden-Regel Was auf dem Boden liegt Olympia: Die Bilanz des IOC Die Lage in Rio de Janeiro In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde, Florian Zschiedrich, Dunja Hayali, Mitri Sirin Gäste: Gäste: Cem Özdemir (B'90/Die Grünen) Originaltitel: ZDF-Morgenmagazin

