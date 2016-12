Disney Channel 10:20 bis 10:50 Trickserie Super 4 Gefährliche Schatzjagd / Eine kolossale Herausforderung F, D 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Ruby führt ihre Freunde auf die Schießpulver-Insel. Dort liegt ein Schatz in einer Höhle, deren Eingang sich nur alle hundert Jahre einmal öffnet! Doch die Höhle hat es in sich: Fiese Fallen warten auf unsere Vier und dann ist auch noch Sharkbeard hinter dem Schatz her...b) Am Hofe des Königs findet wie jedes Jahr ein Turnier statt. Als Siegesprämie winkt symbolisch die Krone. Diesmal jedoch hat der Schwarze Baron einen hinterhältigen Plan ausgeheckt. Durch die Kraft eines Zaubertranks wird er zum riesigen Koloss, einem Ritter im XXL-Format, während Alex auf Streichholz-Größe schrumpft... (a) Ruby führt ihre Freunde auf die Schießpulver-Insel. Dort liegt ein Schatz in einer Höhle, deren Eingang sich nur alle hundert Jahre einmal öffnet! Und heute ist dieser Tag! Doch die Höhle hat es in sich: Fiese Fallen warten auf unsere Vier und dann ist auch noch Sharkbeard hinter dem Schatz her. Ob das mal gut geht? b) Am Hofe des Königs findet wie jedes Jahr ein Turnier statt. Als Siegesprämie winkt symbolisch die Krone des Königs. Diesmal jedoch hat der Schwarze Baron einen hinterhältigen Plan ausgeheckt. Durch die Kraft eines Zaubertranks wird er zum riesigen Koloss, einem Ritter im XXL-Format, während Alex auf Streichholz-Größe schrumpft. Wer wird diesen ungleichen Kampf wohl gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super 4