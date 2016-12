ZDF neo 00:45 bis 01:45 Krimiserie Fargo Buridans Esel USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Lester gelingt es, unbemerkt aus dem Krankenhaus zu schleichen. Er will den Hammer, mit dem er seine Frau getötet hatte, seinem verhassten Bruder unterschieben. Berufskiller Malvo verwischt inzwischen im Erpressungsfall auf blutige Weise seine Spuren: Den eigentlichen Erpresser, Don Chumph, fesselt und knebelt er auf einen Stuhl und platziert eine Waffe in dessen Hand. Dann schießt er ein paar Mal um sich. Malvo (Billy Bob Thornton) will auf diese Weise dafür sorgen, dass die Polizei Don Chumph (Glen Howerton) für eine Bedrohung hält und ihn erschießt. Die beiden Killer, Mr. Numbers und Mr. Wrench, die das Syndikat aus Fargo auf Malvo angesetzt hat, sind ihm inzwischen auf den Fersen. Im dichten Schneetreiben kann Malvo bei der Schießerei jedoch entkommen. Als Gus (Colin Hanks) und Molly (Allison Tolman) am Tatort eintreffen, kommt es in der unübersichtlichen Situation zu einem Unglück: Versehentlich schießt Gus auf seine Kollegin. Die Serie "Fargo" ist eine lose Adaption des Spielfilms "Fargo - Blutiger Schnee" aus dem Jahr 1996 von Ethan und Joel Coen. Die beiden Brüder, bekannt für Filme wie "The Big Lebowski", "No Country For Old Men" und "Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?", waren bei der Serie als ausführende Produzenten beteiligt - sicherlich mit ein Garant für die gelungene und liebevolle Umsetzung der Adaption. Die Folgen der Serie "Fargo" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Oliver Platt (Stavros Milos) Originaltitel: Fargo Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16