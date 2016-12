ZDF neo 13:00 bis 14:35 Krimi Columbo Stirb für mich USA 1973 2016-12-08 17:05 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wahlkampfleiter Stone saugt sich eine Geschichte aus den Fingern, um seinen Klienten Hayward in die Schlagzeilen zu bringen, der als Senator kandidiert. Angeblich soll es die Mafia auf Hayward abgesehen haben. Der Kandidat nutzt die Gelegenheit, um eigene Pläne umzusetzen: den kaltblütigen Mord an Stone. Gleichzeitig will er es so aussehen lassen, als hätte der Mörder die falsche Person erwischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Jackie Cooper (Nelson Hayward) Joanne Linville (Victoria Hayward) Tisha Sterling (Linda Johnson) Ken Swofford (Harry Stone) Robert Karnes (Sergeant Vernon) Jay Varela (Sgt. Rojas) Originaltitel: Columbo Regie: Boris Sagal Drehbuch: Alvin R. Friedman, Dean Hargrove, Roland Kibbee, Irving Pearlberg Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12