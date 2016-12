MDR 12:30 bis 14:00 Drama Ein Vater für Klette D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Neben Ballonfahren ist für Oliver Unabhängigkeit das Wichtigste in seinem Leben. Dass ausgerechnet ein neunjähriges Mädchen seine festgefügten Grundsätze durcheinanderbringen wird, hat er sich wirklich nicht vorstellen können. Klette weicht Oliver nicht mehr von der Seite. Egal was er versucht, er wird das schweigende fremde Mädchen einfach nicht los. Wie sehr sich Oliver dabei jedoch an das Zusammenleben mit Klette gewöhnt hat, dass sie seine Vertraute geworden ist und einfach zu seinem Leben gehört, merkt er erst, als Klette wieder weg ist. Zur Überraschung seiner Freunde ist Oliver jedoch nicht glücklich, dass er Klette wieder losgeworden ist, sondern kämpft jetzt um das Kind. Er krempelt entschlossen sein Leben um und tut alles, damit er Klette adoptieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heio von Stetten (Oliver) Muriel Baumeister (Vera) Vespa Vasic (Klette) Sabrina White (Suse) Dana Golombek (Martina) Rainer Frank (Franky) Isabel Bongard (Jessica) Originaltitel: Ein Vater für Klette Regie: Peter Kahane Drehbuch: Peter Kahane Kamera: Peter von Haller Musik: Wolf Wolff