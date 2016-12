NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Garten: Besondere Weihnachtspflanzen - live aus Halstenbek (S-H) / Bruchschokolade zum Verschenken (oder Naschen) mit Birgit Parbs aus Mölln (S-H) / Auf'n Schnack: Barbara, Harry und Timo Hecker - die Zirkusfamilie aus Schleswig-Holstein / Promigeschichten: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Garten: Besondere Weihnachtspflanzen live aus Halstenbek (S-H) NDR-Fernsehgärtner Ole Beeker aus Uelzen (Nds.) hat ein interessantes Sortiment an Weihnachtspflanzen zusammengestellt. Einige Sorten sind fast vergessen, andere in Form und Farbe ungewöhnlich. Tipps zur richtigen Pflege gibt es obendrauf. Bruchschokolade zum Verschenken (oder Naschen) mit Birgit Parbs aus Mölln (S-H) Das Geschenk sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch so: Bruchschokolade. Dazu wird geschmolzene Schokolade mit verschiedenen Zutaten reich bestreut und dann in Stücke gebrochen. Konditormeisterin Birgit Parbs fertigt sie winterlich mit weißer Kuvertüre, Apfelringen und Zimt. Auf'n Schnack: Barbara, Harry und Timo Hecker die Zirkusfamilie aus Schleswig-Holstein Barbara und Harry Hecker waren Chemielaboranten, bevor sie ihren Zirkus gründeten. Nun touren sie als "kleinste Manege des Nordens" durchs Land. Im Familienbetrieb sind sie Zirkusdirektoren, Tiertrainer, Kassierer, Popcorn-Maker, Artisten und Feuerspucker. Sohn Timo ist mit dem Zirkusleben aufgewachsen, aber inzwischen sesshaft geworden. Er kann es nicht lassen, als Jongleur oder Clown auszuhelfen. Promigeschichten: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten NDR Promi-Experte Karsten Sekund berichtet über die Welt der Stars und Sternchen. Wer trennt sich? Wer ist neu verliebt? Wo gab es den glamourösesten oder peinlichsten Auftritt? "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag