Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Reifeprüfung im Pazifik Die rätselhafte Reise australischer Meeresschildkröten AUS 2011 Die australische Pazifikküste ist regelmäßig Schauplatz eines Naturwunders. Wie auf ein geheimes Kommando erwacht der Strand zum Leben. Im warmen Sand erblickt die "Unechte Karettschildkröte" - so der zoologische Name - das Licht der Welt, um kurz darauf im Ozean zu verschwinden und erst nach Jahrzehnten wieder zurückzukehren. Filmemacher Jeremy Hogarth zeichnet die Arbeit des australischen Biologen Col Limpus nach, der über vier Jahrzehnte Forschungsarbeit betrieb, um das Mysterium der Wanderroute zu enthüllen. Inzwischen weiß man, dass sich hinter den sogenannten "verlorenen Jahren" eine der längsten Tier-Wanderrouten der Welt verbirgt, eine Reise von rund 30.000 Kilometern: von der australischen Ostküste, getragen vom Humboldt-Strom, bis zu den Küsten Perus und Chiles, und wieder zurück in australische Gewässer. Originaltitel: Reifeprüfung im Pazifik