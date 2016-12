ZDF 20:15 bis 21:45 Familienserie Die Bergretter Der Termin D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Leni und Frank sind gemeinsam mit ihrem achtjährigen Pflegesohn Felix auf einer Bergwanderung, als durch ein Versehen des Jungen eine Signalpistole ausgelöst wird. Frank wird getroffen und stürzt einen Abhang hinab. Leni will Hilfe holen, doch ihr schwer verletzter Mann beschwört sie, zuerst Felix nach Hause zu bringen und erst danach zu ihm zurückzukehren, um ihm zu helfen. Doch warum soll niemand von dem Unfall erfahren? Alleine machen sich Leni und Felix auf den Rückweg, geraten jedoch schnell an ihre Grenzen. Als Felix sich am Fuß verletzt und nicht mehr weiter kann, bleibt Leni keine andere Wahl, und sie ruft Hilfe. Die Bergrettung greift ein und bringt die beiden ins Krankenhaus. Auf die Geschehnisse am Berg angesprochen, kann - oder will - Leni sich jedoch an nichts erinnern. Leidet sie wirklich an einer Amnesie? Und wieso sagt auch der kleine Felix kein Wort über den Verbleib seines Vaters, obwohl es doch Zeugenaussagen gibt, die bestätigen, dass Frank mit auf der Wanderung war? Markus Kofler ist alarmiert - und begibt sich auf eine waghalsige Rettungsaktion am Rande der Legalität. Die Zeit drängt, denn das Jugendamt ist drauf und dran, den Jungen wieder zurück ins Heim zu stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Luise Bähr (Katharina Strasser) Robert Lohr (Michael Dörfler) Mirko Lang (Benjamin Marasek) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Jakob Schäuffelen Drehbuch: Jens Maria Merz Kamera: Tobias Platow, Eirk Krambeck Musik: Eike Hosenfeld