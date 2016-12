ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 35 Der Ring der Toten (1) A, D 2005 2016-12-08 04:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Während des 60. Geburtstages des verwitweten Hoteliers Robert Neidhardt wird dessen Sohn Stefan bei der Fahrt mit einem Heißluftballon mit einer Armbrust erschossen. Was ist das Motiv? Ein Gespräch mit Ela Neidhardt, der Frau des Ermordeten, gibt der SOKO einen Einblick in die Familienverhältnisse: Alle sind tatverdächtig - denn es geht um ein Millionenerbe. Als die Schwester des Opfers eintrifft, zeigt sich das Ausmaß der Familientragödie. Besonderes Augenmerk lenkt das Team auf Bruno, den zweiten Sohn von Robert, Architekt und Miteigentümer eines in Fertigstellung begriffenen Luxushotels, Roberts Tochter Roswitha und Klaus Haas, Hotel-Bauleiter und Betreiber eines Canyoning-Unternehmens. Der zweite Teil folgt am Freitag, 9.12.2016 um 16:10 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Günther Maria Halmer (Robert Neidhardt) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Georg Lasnig Musik: Martin Grassl