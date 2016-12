MTV 21:00 bis 22:00 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken Der fünfte Expartner überrascht Vicky und Ross, während es für Talitha zunehmend schlechter aussieht. Eine überstürzte Abreise gibt den anderen Rätsel auf. Wessen Ex taucht als Nächstes auf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12

