3sat 23:30 bis 01:10 Krimi Der schnellste Weg zum Jenseits USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Privatdetektiv soll eine Frau entlasten, die beschuldigt wird, ihren Mann getötet zu haben. Dann verliebt er sich in seine Klientin. Die spannende Krimikomödie begeistert mit viel Humor und Sechziger-Jahre-Flair, wobei Hollywoodlegende Kirk Douglas als Haudegen und Frauenheld überzeugt. Um einem Disziplinarverfahren zu entgehen, quittiert der draufgängerische Polizist und Frauenheld Jim Schuyler seinen Dienst bei den New Yorker Behörden. Schnell erhält er von Anwalt Fredericks eine neue Anstellung: Er soll der schönen Witwe Rena Westabrook Personenschutz geben und in ihrem Fall ermitteln. Sie wird des Mordes an ihrem reichen Ehemann verdächtigt, und ihr droht eine lange Haftstrafe. Auch Jim glaubt nicht an ihre Unschuld und nimmt nur widerwillig seine Nachforschungen auf. Doch das ändert sich bald, als nach weiteren Todesfällen auch Jim selbst in Gefahr gerät. Zudem findet er mehr und mehr Gefallen an Rena, und die beiden kommen sich langsam näher. Leinwandlegende Kirk Douglas kann auf eine der größten und längsten Karrieren Hollywoods zurückblicken, denn er wirkte in über 80 Filmen mit und feiert im Dezember 2016 seinen 100. Geburtstag. Im Lauf seines Lebens war er dreimal für einen Academy Award nominiert, erhielt die begehrte Auszeichnung jedoch erst 1996 in Form des Ehren-Oscars für sein Lebenswerk. Neben Douglas beweist die italienische Schauspielerin Sylva Koscina ihr Talent in der Rolle der zwielichtigen Witwe Rena. Koscina, die 1994 an Brustkrebs starb, war eine der bekanntesten Filmschauspielerinnen Italiens, die auch in Hollywood Karriere machte. "Der schnellste Weg zum Jenseits" war einer ihrer ersten Auftritte in einer amerikanischen Produktion. Zudem kann der Film mit dem Spielfilmdebüt von Ali MacGraw aufwarten, die das Zimmermädchen Melody verkörpert. MacGraw gelangte 1970 in ihrer Rolle als todkranke Jennifer in der Kult-Romanze "Love Story" zu Weltruhm und war im Anschluss in etlichen Blockbustern, darunter dem Actionhit "Getaway" (1972) an der Seite von Steve McQueen, zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Jim Schuyler) Sylva Koscina (Rena Westabrook) Eli Wallach (Tennessee Fredericks) Kenneth Haigh (Jonathan Fleming) Sharon Farrell (Carol) Martyn Green (Finchley) Ruth White (Biddy) Originaltitel: A Lovely Way to Die Regie: David Lowell Rich Drehbuch: A. J. Russell Kamera: Morris Hartzband Musik: Kenyon Hopkins Altersempfehlung: ab 16

