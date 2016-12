3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Klinik-Sterben - Immer mehr Krankenhäuser schließen ihren Kreißsaal / Dänemark: Ressourcen bündeln - Weniger Kliniken, dafür aber hochmodern und effizient / Gesprächsgast: - Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin / China: Boom bei E-Autos - Chinesische Regierung treibt Elektromobilität voran / Natur als Wirtschaftsfaktor - Geld wächst doch auf Bäumen A, D, CH 2016 2016-12-08 09:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Krankenhaus-Sterben - Auf dem Land machen immer mehr Kliniken dicht. In strukturschwachen Regionen können viele Krankenhäuser nicht mehr lange weitergeführt werden. Besonders kleine kommunale Kliniken sind betroffen. Die Folge: Extrem weite Wege für eine wichtige Operation, eine bevorstehende Geburt oder eine stationäre Behandlung. Forscher sehen den Milliardenmarkt der Kliniken an einem Wendepunkt. Auch künftig würden die Kosten stärker steigen als die Erlöse. Kleinen Häusern mit großem Angebot und hohen Kosten geben sie kaum noch eine Chance. Elektroautos in China - Mit einer E-Quote schockt China deutsche Autobauer. Zwar sind für den Smog in Chinas Großstädten auch Kohlekraftwerke und Industrieanlagen verantwortlich. Doch bei sechs Millionen Autos allein in Peking sieht die Regierung keine Zukunft für den Verbrennungsmotor. Ab 2018 soll eine Quote gelten, die Autohersteller verpflichtet, mehr Elektroautos herzustellen und vor allem: zu verkaufen! Deutsche Autohersteller zeigen sich verunsichert. Erreichen sie die Quote nicht, drohen Strafzahlungen oder sie müssen sogar ihre Produktion drosseln. Warum dieser Vorstoß der Chinesen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: nano

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 359 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 119 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 119 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 119 Min.