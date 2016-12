Hessen 04:25 bis 04:55 Reportage Mittendrin - im Pflegedienst Mittendrin im Pflegedienst D 2015 Untertitel Live TV Merken Die Filmautorin Antonella Berta ist wieder mal mittendrin. Mit dem Pflegedienst Lazarus besucht sie im Landkreis Offenbach Menschen, die Hilfe brauchen: Alte, Gebrechliche, Kranke. Was genau erwarten diese Menschen vom Pflegedienst? Was haben die Pflegerinnen zu tun? Wie viel Zuwendung erlauben die Pflegepauschalen, die alle Handreichungen einem strengen Zeittakt unterwerfen? Und wie aufreibend ist der Job, der sowohl körperlichen als auch seelischen Einsatz verlangt? Antonella Berta will es wissen, packt selber mit an und ist gespannt auf die Menschen, denen sie begegnen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Antonella Berta