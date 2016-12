Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Zwei am großen See D 2004 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Regina Lechner lebt schon sehr lange mit dem alten Justus Haslinger zusammen und führt ihm den Haushalt. Überzeugt davon, dass sie nach seinem Ableben Alleinerbin seiner prachtvollen Villa am See sein wird, kauft sie etwas voreilig eine Luxus-Eigentumswohnung. Doch Justus Haslinger hat ein Geheimnis: Er hat eine Tochter, die selbst nichts davon weiß, dass der Alte ihr Vater ist. So erbt aber eben jene Tochter, Antonia Berger - und nicht die arme Regina. Bis sich die zwei Frauen zusammenraufen können, müssen so manche Hürden genommen werden ... - "Zwei am großen See" ist eine kurzweilige und vergnügliche Heimat-Komödie mit Ruth Drexel, Uschi Glas, Gerd Anthoff, Hans Clarin, Toni Berger und Alexander Held. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Antonia Berger) Ruth Drexel (Regina Lechner) Gerd Anthoff (Bartholomäus Breitwieser) Florian Weber (Thomas Berger) Eva Haßmann (Alisa Schütze) Johanna Bittenbinder (Johanna Lottermeier) Alexander Held (Rupert Vorreiter) Originaltitel: Zwei am großen See Regie: Walter Bannert Drehbuch: Franz Sengmüller, Tobias Siebert Kamera: Georg Diemannsberger, Thomas Merker Musik: Uli Kümpfel