Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Jedem Tierchen sein Pläsierchen

Glückliche Singles? Wenn sich morgens der Nebel über der Afrikasavanne lichtet, dann ist es für die Marabus an der Zeit, das Feld zu räumen. Am Vormittag gehört die Savanne den Hornraben. Wer aber jetzt glaubt, die vier Marabus Bruno, Erika, Rasputin und Katharina würden es sich gemeinsam hinter den Kulissen gemütlich machen, der irrt. Keiner kann den anderen richtig leiden, deswegen lebt jeder für sich in einem Single-Apartment. Vergeblich hoffen Marco Mehner und Denny Lohse auf Nachwuchs. Warum nur funkt es bei den gefiederten Individualisten nicht?