Conny Moes krijgt op haar negentiende van haar vader te horen dat ze voor een periode van drie maanden naar Amerika moet gaan. Hij houdt haar voor dat ze daar een fantastische familie gaat ontmoeten en aansluitend een rondreis mag maken. Van die rondreis is het nooit gekomen en de geweldige familie blijkt een extreemrechtse sekte. Wat begint als een sprookje, eindigt als een ware nachtmerrie. Conny groeit op in een gezin waar vaders wil wet is. Hoe zeer ze haar best ook doet, niets is ooit goed genoeg. Als ze in Amerika arriveert, wordt ze met open armen ontvangen. De mensen die haar opvangen geven haar voor het eerst in haar leven het gevoel dat ze de moeite waard is. Ze wordt verliefd en trouwt al snel met de zoon van de sekteleider. Samen krijgen ze zeven kinderen. Stukje bij beetje wordt duidelijk dat de vriendelijkheid van haar nieuwe omgeving alles behalve oprecht is en ze raakt steeds verder verstrikt in het web van haar manipulatieve schoonfamilie. Conny vertelt openhartig over haar tijd in de racistische sekte, hoe ze uiteindelijk met haar zeven kinderen is gevlucht en hoe ze na zo'n turbulent verleden toch goed terecht is gekomen.