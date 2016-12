Niederlande 2 10:05 bis 10:55 Sonstiges Zembla Thuiszitters (2) NL 2016 HDTV Merken 'Ieder kind dat thuis zit en geen onderwijs krijgt, is er één te veel. 'Dat zei staatssecretaris Dekker van Onderwijs in Zembla, anderhalf jaar geleden. Hij verklaarde de oorlog aan de inmiddels tienduizend kinderen die niet naar school gaan. Wat heeft de staatssecretaris tot nu toe bereikt? Er is een thuiszitterspact met schoolbesturen en gemeenten: elke thuiszitter moet een passende onderwijsplek krijgen. Oud-kinderombudsman Marc Dullaert toert door het land om de boel aan te jagen. Maar ondertussen stijgt al vijf jaar achtereen het aantal kinderen dat door een lichamelijke of psychische beperking niet meer naar school gaat. Ze worden niet leerbaar genoemd en het zijn er al vijfduizend. Hoe kan dat? Zembla onderzoekt opnieuw het dossier thuiszitters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zembla