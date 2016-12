Silverline 09:35 bis 11:05 Actionfilm Ghost Machine GB 2009 20 40 60 80 100 Merken Im finalen Level wartet der Tod! Tom und Vic sind Militär-Techniker und Videogame-Freaks. Sie schmuggeln ein streng geheimes, virtuelles Kriegsführungs-Programm in ein stillgelegtes Gefängnis, um dort damit zu experimentieren. Doch was zuerst ein cooler Nervenkitzel werden soll, wird zur tödlichen Realität. Ein rachsüchtiges Wesen hat die Software manipuliert und entführt alle in eine real wirkende Welt, in der nichts mehr so ist wie es scheint. Als ihre Kameradin Jess von diesem Fall hört, beginnt sie eine schier aussichtslose Rettungsaktion und wird ebenfalls in diese virtuelle Welt gezogen, die genauso tödlich sein kann wie reale Kriege. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Faris (Tom) Rachael Taylor (Jess) Luke Ford (Vic) Richard Dormer (Taggert) Jonathan Harden (Benny) Sam Corry (Iain) Halla Vilhjálmsdóttir (Prisoner K) Originaltitel: Ghost Machine Regie: Chris Hartwill Drehbuch: Sven Hughes, Malachi Smyth Kamera: George Richmond Musik: Bill Grishaw Altersempfehlung: ab 16