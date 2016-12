ARD alpha 07:25 bis 07:30 Trickserie Xmas-Xpress USA D 2004 16:9 Live TV Merken Ole und Skip überlegen, wie sie den XmasXpress schneller machen können, um eine Chance gegen die Konkurrenz zu haben. Skip schlägt vor, sie sollten es wie Santa in den USA machen, sich dem technischen Zeitalter anpassen und einen Hubschrauber für die Auslieferung benutzen. Das war so cool in New York! Cool?! Das war gefährlich! Skip konnte nicht widerstehen, den auf einem mit Lichterketten übersäten Hochhausdach geparkten Hubschrauber Santas ungefragt auszuleihen und einen Probeflug zu machen. Nicht nur, dass Santa Anzeige gegen den XmasXpress erstattet hat, Skip hat mit dem Hubschrauber auch den Weihnachtsbaum auf dem Times Square flachgelegt und ist durch eine Shoppingmall gerast, die gerammelt voll war mit einkaufswütigen Amerikaner! Beim Landen hat er dann noch den Lack verkratzt und jetzt haben Skip und Ole dauerndes Einreiseverbot für die USA - einer der größten Absatzmärkte einfach futsch! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Xmas Xpress

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 358 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 118 Min.