Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Mexiko Maya-Götter des Regens, des Handels und der Reisenden E 2015 Cancún, Mexiko: Wo heute Hotelburgen den weißen Sandstrand säumen, befand sich einst das Zentrum der Maya-Hochkultur. Um mehr über die dramatischen Veränderungen im Reich der Maya zu erfahren, trifft sich Frank Cuesta in dieser Folge mit Einheimischen, die den Wandel am eigenen Leib erfahren haben. Denn noch vor 40 Jahren war dieser paradiesische Küstenabschnitt der Karibik praktisch unberührte Natur! Bei seiner Spurensuche auf der Halbinsel Yucatán stößt der Abenteurer nicht nur auf Mais-Bauern und Schamanen, sondern auch auf exotische Tiere, wie Spinnenaffen, Beutelratten oder den seltenen Ozelot! Außerdem erfährt Frank spannende Details über die Maya-Götter Chaac und Ek Chuah. Originaltitel: Wild Frank in Mexico