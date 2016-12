Animal Planet 22:30 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Cherokee Devil USA 2015 Merken Der Schreck steckt den Monster-Jägern noch immer in den Köpfen: Bei ihrem letzten Projekt, der Suche nach dem legendären "Tsul 'Kalu", kam es zu einigen merkwürdigen Zwischenfällen. Huckleberry ging auf rätselhafte Weise im Wald verloren und Buck fühlte sich, als ob die indianische Sagengestalt Besitz von seinen Gedanken ergriffen hätte. Jetzt sind die Monster-Jäger zurück im Ashe County, um den so genannten "Cherokee Devil" zu fangen. Doch auch im zweiten Anlauf gerät die Geisterjagd völlig außer Kontrolle: Das Team droht zu zerbrechen und Buck wagt einen gefährlichen Alleingang im Wald. Sind alle verrückt geworden oder stecken die magischen Kräfte des Tsul 'Kalu dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters