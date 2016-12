Animal Planet 07:15 bis 08:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Wellness in den Wolken USA 2013 Merken Wellness pur im Geäst: Monica vermietet ihre Ranch in Texas als Rückzugsort an gestresste Großstädter. Auf ihrem 16 Hektar großen Grundstück kann die Kundschaft zwischen Longhorn-Rindern und Ziegenböcken mal so richtig ausspannen. Was noch fehlt, ist ein luxuriöser Spa-Bereich mit allem, was das Herz begehrt: vom Dampfbad über den Massagetisch bis zum japanischen Badezuber. Die Baumhaus-Profis setzen Monicas Traum in dieser Episode in die Tat um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

