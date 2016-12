TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Ausgedient USA 2005 16:9 Merken Ein wohlhabender 80-jähriger ist nur wenige Monate nach seiner Hochzeit mit einer jungen Stripperin tot. Bevor man den aber Fall genauer untersuchen kann, stirbt überraschend auch dessen Witwe. Nun richten sich die Ermittlungen auf den Butler, doch der Mann begeht Selbstmord. Und so muss Brenda erneut beweisen, dass sie von Anfang an den richtigen Riecher hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony John Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: James Duff, Rick Kellard Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine