TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Tod im Casino USA 1977 Merken Noch immer ist die Ursache für die tödliche Erkrankung der Gäste nicht geklärt. Selbst Quincy ist mit seinem Latein am Ende. Die Situation verschärft sich, als die restlichen Gäste das Hotel verlassen wollen. Quincy befürchtet, dass die Krankheit ansteckend ist und somit die Gefahr einer Epidemie besteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Frank Converse (Dr. Larry Pines) Buddy Hackett (Ronnie Fletcher) Jo Ann Pflug (Mrs. Valerie Pines) Val Avery (Rawley Dinehart) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Joel Oliansky Drehbuch: Joel Oliansky, Michael Sloan Kamera: Enzo A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12