TNT-Serie 10:10 bis 11:05 Krimiserie Quincy Mysteriöse Morde USA 1977 Merken Zwei mysteriöse Todesfälle im renommierten Valleyview-Sanatorium rufen den Gerichtsmediziner Quincy auf den Plan. In beiden Fällen handelte es sich um Langzeitpatienten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Webber (Dr. John Franklin) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Susan Woodley, Irv Pearlberg Kamera: Vincent A. Martinelli, Vincent Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12