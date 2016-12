AXN 00:55 bis 01:45 Serien Kingdom Schweiß und Tränen USA 2014 16:9 Merken Ryan und Jay versuchen verzweifelt, Gewicht zu verlieren, bevor sie sich wiegen lassen müssen. Lisa versucht, Alvey zu erreichen. Nate möchte so schnell wie möglich zurück in den Ring und bittet Mac um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Joanna Going (Christina Kulina) Andre Royo (Hotel Owner) Originaltitel: Kingdom Regie: Tim Iacofano Drehbuch: Byron Balasco, Ryan Farley, Tom Garrigus, Vladimir Cvetko Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 12