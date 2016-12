AXN 21:50 bis 22:35 Actionserie Justified Kollateralschaden USA 2015 16:9 Merken Raylan trifft bei seiner Suche nach Boyd in den Bergen auf Cope und seine Männer. Ava und Zachariah sitzen immer noch in Grubes Hütte und belauschen den Polizeifunk nach Hinweisen auf Boyd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Art Mullen) Jere Burns (Wynn Duffy) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Michael Pressman Drehbuch: Graham Yost, Chris Provenzano, VJ Boyd Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18