History 04:15 bis 05:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Winter in den Bergen USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Amerikas Bergen herrscht der Winter, und wer hier lebt, muss sich nach den Spielregeln der Natur richten. Für Männer, wie Tom, Marty, Eustace, Morgan und Rich, ist jeder Tag im Hochland ein Kampf. Das Special zeigt die Herausforderungen und Abenteuer der Männer in der tödlichsten Jahreszeit, dem Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12