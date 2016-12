History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Wetterkapriolen USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Alaska zwingt eine beispiellose Warmfront Marty, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die das Ende seiner Rekordsaison bedeuten könnte. Während Tom in Montana die letzten Ausflüge der Saison ins Hochland macht, wird er unerwartet mit einem Blutbad konfrontiert, und Rich entdeckt ein wertvolles Geweih. In North Carolina erschwert ein Schneesturm Eustaces letzte Holzfällarbeiten. Während Kyle in New Mexico letzte Vorbereitungen auf seinem Land trifft, muss er lernen, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12