History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Ritterschwert USA 2015 Stereo 16:9 Die Schmiede heizt sich auf, als die vier Waffenschmiede mit einer speziellen japanischen Härtungstechnik kämpfen, die sie an ihren Klingen ausprobieren. Nach einer schwierigen ersten Testrunde haben die zwei verbleibenden Schmiede fünf Tage Zeit, ein Kreuzritterschwert herzustellen. Mit ihrer Waffe müssen sie eine Runde brutaler, mittelalterlicher Tests überstehen, aus der nur einer als Sieger hervorgehen kann. Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12