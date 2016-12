History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Extrembelastung USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Washington steigert die neueste Rygaad-Generation die Produktion um ein Vielfaches. In Wyoming beginnt David mit seinem Sohn Levi einen neuen Job, muss es jedoch wegen seines gesundheitlichen Zustands etwas langsamer angehen. In Alaska werden die Papac-Crew und ihre Ausrüstung auf die Probe gestellt. Auch in Louisiana hat Shelby alle Hände voll zu tun, während Greg in Florida an zwei neuen Orten seine Suche nach dem legendären verschollenen Zug fortsetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12