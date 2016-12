History 06:45 bis 07:30 Dokumentation Power & Ice - Alaska unter Strom Lawinensprengung USA 2015 Stereo 16:9 Merken In einem abgelegenen Dorf, das unter extremen Wetterbedingungen zu leiden hat, hat der "ALB"-Boss Steve Probleme mit seinem größten Auftrag der Saison. Aber er hat jetzt schon zu viel eingesetzt, um aufzuhören. Über 600 Kilometer südlich kämpft Bens Crew auf Kodiak Island gegen Regen und Schlamm und liegt jeden Tag weiter hinter dem Zeitplan zurück. Dieser Auftrag könnte seine neue Firma in den Ruin treiben. Bam Bam arbeitet am tödlichen Thompson Pass und hat eine Menge Sprengstoff mitgebracht, um seine eigene Lawine auszulösen, bevor eine noch größere Lawine seiner Crew gefährlich wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Power & Ice Altersempfehlung: ab 12

