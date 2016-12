National Geographic 01:20 bis 01:40 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-12-30 07:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeder weiß, wie es sich anfühlt, auf flacher Ebene schnell zu laufen. Schwierig wird es eigentlich erst auf Strecken mit Gefälle. Dann nämlich wirken andere physikalische Gesetze auf den Körper: Bergab werden die Beine mit einem Mehrfachen des eigenen Körpergewichts belastet. Wer seinen Laufstil nicht daran anpasst, riskiert verletzt zu werden. "Science of Stupid" zeigt außerdem, was bei allzu überambitionierten Lufttritten oder dem Starten einer Flaschenrakete ins Auge gehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid