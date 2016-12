National Geographic 19:20 bis 20:10 Dokumentation Der erste Mensch? USA 2014 2016-12-15 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Entwicklungsgeschichte des Menschen beschäftigten sich Anthropologen lange mit einer mysteriösen zeitlichen Lücke. Ausgerechnet in dieser verborgenen Epoche, die aufgrund fehlender Funde bislang nicht genau untersucht werden konnte, soll sich der entscheidende Schritt vom Primaten zum Menschen vollzogen haben. Nun scheint es der Forschung endlich geglückt zu sein, Licht ins vorgeschichtliche Dunkel zu bringen. In Südafrika machten Paläoanthropologen eine erstaunliche Entdeckung: Sie fanden tausende Knochenfragmente, die auf humanoide Wesen aus jenem lange verschlossenen Zeitfenster hindeuten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of Humanity