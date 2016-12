National Geographic 15:50 bis 16:45 Dokumentation Die Rätsel der Toten Execution Island - Tragödie im Pazifik GB 2004 2016-12-08 04:25 Stereo 16:9 Merken 2. Weltkrieg, August 1942: Neun amerikanische Marines stranden auf einer abgeschiedenen Insel im Pazifik, wo sie von japanischen Soldaten aufgegriffen und wenig später hingerichtet werden. Heute beschäftigt das grausame Schicksal ein Forschungsteam um den forensischen Anthropologen Dr. Greg Fox. Gemeinsam mit zwei Kriegsveteranen kehren die Männer nach "Execution Island" zurück, um "Die Rätsel der Toten" zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Dead