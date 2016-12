National Geographic 13:10 bis 14:10 Dokumentation Mega-Bauwerke Schrottplatz der Lokomotiven USA, GB, NZ 2008 Stereo 16:9 Merken Seit jeher bildet die Eisenbahn das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft. Etwa 250.000 Kilometer Schienennetz ziehen sich kreuz und quer durchs Land. Jahr für Jahr werden in den USA viele Milliarden Tonnen Fracht über die Eisenbahnstrecken transportiert. In diesem System, in dem die Räder niemals stillstehen, sind Lokomotiven und Waggons gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Regelmäßig müssen alte Exemplare ausgemustert und ersetzt werden, sodass sich rund um die Wiederverwertung der Schienenfahrzeuge eine eigene Industrie entwickelt hat. Mega-Bauwerke zeigt, wie alte Lokomotiven in einer Recycling-Fabrik systematisch auseinander genommen werden: Alles, was als Ersatzteil für andere Loks in Frage kommt, wird ausgebaut und weiterverkauft. Restmetalle wie Stahl und Kupfer werden eingeschmolzen und ebenfalls veräußert, sodass am Ende die 180 Tonnen schwere Lokomotive nahezu restlos recycelt ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Megastructures