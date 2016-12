TNT Comedy 01:25 bis 01:55 Comedyserie Parks and Recreation Weltuntergang USA 2011 16:9 Merken Eine kleine Gruppe von Leuten in Pawnee ist überzeugt davon, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht. Das führt bei Leslie (Amy Poehler) und einigen anderen dazu, ihr Leben zu überdenken. Tom (Aziz Ansari) beschließt, eine unvergessliche Party zu schmeißen, bevor er aus seinen Büroräumen raus muss. Unterdessen hilft April (Aubrey Plaza) Andy (Chris Pratt) dabei, noch schnell alles zu erledigen, was man im Leben geschafft haben sollte, bevor die Welt untergeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Michael Schur Kamera: John Inwood Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6