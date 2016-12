TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Hintertürchen USA 2016 16:9 Merken Caroline hat ihr Geld erhalten und so können sie und Max sich auf die Suche nach einer größeren Location für ihre Dessert-Bar machen. Zum Glück kennt Han die Immobilienmaklerin Evie, die ein wenig in ihn verschossen ist. Überraschend taucht Randy in der Stadt auf und versucht sein Glück bei Max. Auch wenn Caroline ihre Freundin warnt, kann Max Randy nicht widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Garrett Morris (Earl) Jonathan Kite (Oleg) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Justin Sayre Kamera: Chris La Fountaine