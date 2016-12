TNT Comedy 16:20 bis 16:40 Comedyserie King of Queens Die Immobilienhaie USA 2005 16:9 Merken Als Carries und Dougs Nachbar Paul stirbt, heucheln sie genau so viel Anteilnahme wie alle anderen Nachbarn. Carrie wittert die einmalige Gelegenheit, schnell Geld zu verdienen, indem sie das Haus kaufen und anschließend wieder mit Gewinn verkaufen. Doch nachdem sie die Immobilie erworben haben, müssen beide feststellen, dass einige teure Reparaturen zu erledigen sind. Außerdem scheint kaum jemand wirklich interessiert an dem alten Gebäude. Arthur schlägt sich derweil mit Schuppenflechte herum. Er traut sich aber nicht, ein Medikament auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick