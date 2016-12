TNT Comedy 13:05 bis 13:50 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 426: Das Reich der Fantasie: Immer einen Besuch wert USA 2014 16:9 Merken Abby geht mit Nate aus, mit dem sie als verheiratete Frau bereits eine Affäre hatte. Phoebe kommt indes einem der verheirateten Männer aus der Schule näher, und Lyla versucht, einen Weg zu finden, wie sie mit dem Stress und der Anspannung in ihrem Leben umgehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Jessica Clark (Merete) Laverne Cox (Adele Northrop) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Paul Adelstein Musik: Robert Duncan, Layla Minoui