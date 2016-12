TNT Comedy 10:15 bis 10:40 Comedyserie Keine Gnade für Dad Süß und ungezogen USA 2001 16:9 Merken Sean schnüffelt in Lilys Zimmer herum und stößt dabei zufällig auf einen gefälschten Ausweis. Da er sich nicht erlaubt in ihrem Zimmer aufgehalten hat, weiß er nicht, welchen Aufhänger er verwenden könnte, um sie unauffällig auf das Thema anzusprechen. Beim Versuch, mehr herauszufinden, geht er ihr jedoch auf den Leim und wird gehörig ausgetrickst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Paul Lazarus Drehbuch: Brad Copeland Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6