Syfy 04:20 bis 05:05 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Weg des Kriegers (2) USA 1995 Stereo 16:9 Durch einen Trick gelingt es Captain Sisko (Avery Brooks) in letzter Sekunde Gul Dukat (Marc Alaimo) vor dem Angriff der Klingonen zu warnen. Während er sich nun mit der Defiant auf den Weg macht, um die Mitglieder der cardassianischen Regierung zu retten, fürchtet man unterdessen auf der Deep Space Nine einen Angriff der Klingonen. Denn diese haben von dem Verrat erfahren haben. Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: James L. Conway Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12